«Аэрофлот» отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби из-за эскалации в регионе

Маршруты будут изменены и скорректированы до восстановления безопасного полетного пространства.

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Дубай и Абу-Даби на 28 февраля в связи с ограничениями на использование воздушного пространства Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в Telegram-канале.

«На 1 марта рейсы по этим направлениям планируются выполнять на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости», — уточнили в авиакомпании.

Для пассажиров отмененных рейсов из Санкт-Петербурга предусмотрена возможность перелета через Москву. Кроме того, маршруты полетов в Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале будут проходить в обход территории Ирана по безопасным коридорам. Рейсы в Абу-Даби на среднемагистральных самолетах будут выполняться с дополнительной посадкой в Самаре для дозаправки. Это увеличит время в пути и сдвинет обратные вылеты на один–два часа.

Рейсы между Москвой и Тегераном пока выполняются по расписанию один раз в неделю по четвергам. Решение о выполнении рейса 5 марта будет принято позднее, в зависимости от сроков открытия воздушного пространства Ирана.

Ранее, 28 февраля, армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам в рамках операции «Щит Иегуды». По данным израильской стороны, подготовка операции велась совместно с США в течение нескольких месяцев.

Позднее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о начале операции под названием «Эпичный гнев», целью которой стали ядерная и ракетная программы Ирана.

В ответ МИД Ирана обвинило США и Израиль в нарушении территориальной целостности страны и нанесении ударов, включая жилые районы. По данным СМИ, взрывы произошли в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

Иран объявил о начале ответных действий. Удары наносились по израильским городам и американским военным базам. В ходе конфликта сообщения о взрывах начали поступать также из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара и Кувейта.

