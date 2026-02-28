Четыре человека погибли при падении обломков ракеты в Сирии

Фото: x/hamedalktbi890

Еще несколько человек получили ранения.

Четыре человека погибли при падении обломков снарядов в сирийском городе Эс-Сувайда. Еще несколько человек получили ранения. Информацию об этом распространило государственное агентство SANA.

До этого на территории Ирана утром 28 февраля в результате ударов Израиля и США пострадали ученицы начальной школы в провинции Хормозган, округ Минаб. По последним данным, число погибших достигло 40 человек, ранения получили 48 человек.

В ответ на действия Израиля и США Иран атаковал объекты в еврейском государстве и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. Представители Корпуса стражей исламской революции заявили, что ответные меры Тегерана будут продолжаться до полного поражения противника.

Война Ирана и Израиля

Израиль нанес превентивный авиаудар по объектам на территории Ирана утром 28 февраля. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие американских сил в масштабной операции против Тегерана. Он отметил, что цель действий — лишить Иран возможности создания ядерного оружия.

Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал военные объекты США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. В связи с этим США начали эвакуацию части персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре.

Одновременно Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный авиаудар по военным объектам на западе Ирана, а к службе призвали 70 тысяч резервистов.

Как писал 5-tv.ru, представитель Генштаба Ирана Сарадар Шекарчи возложил основную ответственность за удары на США.

В МИД России призвали немедленно вернуться к политико-дипломатическому урегулированию ситуации. В ведомстве осудили применение силы в разгар переговорного процесса. Также там подчеркнули, что цели агрессоров очевидны — разрушить конституционный строй и устранить руководство государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму.

