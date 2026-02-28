Удар Израиля повредил резиденцию верховного лидера Ирана в Тегеране

Фото: EPA/ТАСС

Спутниковые снимки зафиксировали разрушения на территории охраняемого комплекса.

Охраняемый комплекс верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране получил повреждения в результате израильских ударов. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на спутниковые данные.

По опубликованной информации, на кадрах виден черный столб дыма и значительные разрушения в районе резиденции, где обычно находится иранский лидер и проходят встречи с представителями руководства страны.

Данные о местонахождении Хаменеи на момент публикации отсутствовали.

Израиль нанес превентивный удар по объектам на территории Ирана утром 28 февраля. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции против Тегерана и заявил, что Вашингтон намерен лишить Иран возможности получить ядерное оружие.

Позднее Иран выпустил ракеты в направлении Израиля. Под обстрел попал центр обслуживания Пятого флота Соединенных Штатов Америки в Бахрейне. Иранские силы также нанесли удары по четырем американским военным базам в Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне. На этом фоне Соединенные Штаты Америки начали эвакуацию части персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре.

В ответ Армия обороны Израиля нанесла массированный авиационный удар по военным объектам на западе Ирана. Сообщалось об атаке на город Шираз. Израиль призвал на военную службу около семидесяти тысяч резервистов.

