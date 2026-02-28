Росавиация дала инструкцию авиакомпаниям, отправляющим рейсы на Ближний Восток

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перевозчики обязаны учитывать обострившуюся обстановку в регионе Персидского залива.

Авиакомпаниям, которые выполняют рейсы на Ближний Восток, необходимо выбирать альтернативные маршруты в соответствии с рекомендациями по безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В агентстве отметили, что командиры самолетов должны мониторить сообщения авиавластей стран Персидского залива и прокладывать маршруты в соответствии с оперативной обстановкой — данные рекомендации будут актуальны до 02:59 2 марта по московскому времени.

Ранее власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта, а также частично Объединенные Арабские Эмираты закрыли свое воздушное пространство.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану, позже стало известно, что обстрел координировался и был разработан Вашингтоном. Вскоре Трамп лично заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Исламской республики — она стала следствием провала переговоров по сокращению иранской ядерной программы. Теперь США намерены уничтожить ракетные и военно-морские ресурсы Ирана.

