Макрон осудил эскалацию между США, Израилем и Ираном и созывает Совбез ООН

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Galakhov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Французский лидер призвал Тегеран к переговорам и заявил о готовности защищать партнеров на Ближнем Востоке.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начало войны между США, Израилем и Ираном влечет тяжелые последствия для международного мира и безопасности. Соответствующее заявление он опубликовал 28 февраля в соцсети X.

«В этот решающий момент принимаются все меры для безопасности национальной территории, а также наших соотечественников и объектов на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Макрон подчеркнул, что Франция готова развернуть необходимые средства для защиты своих ближайших партнеров по их запросу. Эскалация, по его мнению, опасна для всех и должна быть прекращена.

Французский лидер также указал, что иранский режим должен понять: у него нет иного выбора, кроме как вступить в добросовестные переговоры для прекращения ядерной и баллистической программ, а также действий по дестабилизации региона.

«Иранский народ тоже должен иметь возможность свободно строить свое будущее. Массовые убийства, совершаемые исламским режимом, дисквалифицируют его и требуют, чтобы голос был возвращен народу», — подчеркнул Макрон.

Он сообщил, что Франция запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН и находится в тесном контакте с европейскими партнерами и союзниками на Ближнем Востоке.

Эскалация началась 28 февраля, когда в Тегеране и других городах Ирана произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Израильская сторона объявила о проведении операции «Щит Иегуды», подготовку к которой, как утверждается, вели совместно с Соединенными Штатами Америки на протяжении нескольких месяцев.

Позднее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о начале масштабной кампании под названием «Эпичный гнев». Он заявил, что целями ударов стали ядерная и ракетная программы Ирана, а также допустил возможность смены власти в Тегеране.

В ответ Министерство иностранных дел Ирана обвинило Соединенные Штаты Америки и Израиль в нарушении территориальной целостности страны и нанесении ударов, в том числе по жилым районам. По данным средств массовой информации, взрывы произошли в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан, где расположен объект по обогащению урана.

Тегеран объявил о начале ответных действий. Удары наносились по израильским городам и американским военным базам. По мере развития конфликта сообщения о взрывах поступали также из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара и Кувейта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.