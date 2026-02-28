Жив или мертв? Израиль ликвидировал главнокомандующего противника, Иран опроверг

В Тегеране опровергли сообщения о смерти главкома армии Ирана Амира Хатами

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Тегеран утверждает что высокопоставленный военный продолжает командовать войсками.

Главнокомандующего иранской армией Амира Хатами убили в ходе масштабной атаки. Об этом сообщает иранское издание Yediot News.

Утверждается, что военный погиб на одном из атакованных объектов в столице Ирана.

Однако иранская сторона оперативно опровергла эту информацию. Официальное агентство IRNA заявило, что генерал-лейтенант находится в полном здравии.

«Генерал-лейтенант Амир Хатами в полном здравии и продолжает командовать войсками армии», — подчеркнули в агентстве IRNA.

Амир Хатами возглавляет армию Исламской Республики Иран с июня 2025 года.

Сегодня рано утром Израиль объявил о начале операции «Щит Иегуды», нанеся превентивные удары по Ирану. Почти сразу президент США Дональд Трамп начал американскую операцию под названием «Эпичный гнев», направленную на уничтожение ядерной и ракетной инфраструктуры страны.

Вскоре Тегеран атаковал израильские города и американские военные базы. Взрывы прогремели в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте.

