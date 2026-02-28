EASA призвало авиакомпании воздержаться от полетов над Ближним Востоком
Эскалация конфликта между Ираном и Израилем привела к закрытию воздушных пространств в регионе.
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендовало авиаперевозчикам избегать полетов в воздушном пространстве Ближнего Востока. Об этом говорится в докладе по зонам конфликтов (CZIB), опубликованном 28 февраля.
«EASA будет продолжать внимательно следить за ситуацией с целью оценки того, есть ли увеличение или уменьшение риска для операторов воздушных судов ЕС <…>. Авиакомпаниям следует полностью воздержаться от выполнения полетов в указанном воздушном пространстве», — указано в тексте предупреждения.
Предупреждение связано с резким обострением ситуации в регионе.
Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по объектам в Иране (операция «Рык льва»), после чего Иран закрыл свое небо и начал масштабную ответную операцию с применением ракет.
Ударам подверглись цели в Израиле, а также военные базы США в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Взрывы прогремели в Абу-Даби и Дубае.
В свою очередь, Минтранс РФ сообщил, что российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», уже скорректировали маршруты в обход закрытых зон Ирана и Израиля по безопасным коридорам, однако время в пути увеличится.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Кувейт закрыл свое воздушное пространство из-за конфликта Израиля, США и Ирана.
