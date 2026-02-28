«До поражения врага»: Иран не прекратит огонь до полного разгрома противника
Иран перешел в ответной операции до полного поражения врага
Фото: Zuma/ТАСС
Удары уже нанесены по городам Израиля и американским базам.
Иран не прекратит ответную операцию до полного разгрома противника. Об этом сообщил командующий Центральным штабом войск ПВО «Хатам-оль-Анбия» генерал-лейтенант Али Абдоллахи.
«Ответная операция продолжится вплоть до полного поражения врага», — подчеркнул военачальник Ирана Али Абдоллахи.
Заявление прозвучало на фоне мощных авиаударов Израиля и США по иранской территории. Министр обороны Исраэль Кац назвал атаку на центр Тегерана «превентивной».
Цель Вашингтона — полная ликвидация ракетной и ядерной инфраструктуры Ирана. Президент США Дональд Трамп отметил, что Тегеран проигнорировал прошлые предупреждения, поэтому сейчас США перешли к радикальным мерам.
В ответ на эти действия Иран уже нанес удары по городам Израиля и американским базам.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате удара Израиля по начальной школе на юге Ирана погибли 24 человека, а еще более 45 получили ранения.
