Россиян в Дубае призвали к осторожности на фоне конфликта в регионе

Несколько взрывов прогремели на территории ОАЭ.

Генконсульство РФ в Дубае призвало россиян к осторожности из-за обострения конфликта Израиля, США и Ирана. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на дипмиссию РФ.

«Просим соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми», — заявили в консульстве.

Несмотря на непростую обстановку в регионе, туристическая и курортная инфраструктура в Дубае работает в штатном режиме. А все объекты, которые могут быть интересны военным, находятся на удалении от туристических зон.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Иран 28 февраля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац называл данные действия «превентивным ударом».

Позже стало известно, что эта атака разрабатывалась несколько месяцев совместно с США. Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его действия направлены на безопасность США из-за угрозы, которую может представлять ядерная программа Ирана.

Также сообщалось о том, что в Объединенных Арабских Эмиратах прогремели несколько взрывов. Их зафиксировали в Дубае и Абу-Даби. Эмираты частично закрыли свое воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МИД России назвал действия США в Иране противоречащими международному праву.

