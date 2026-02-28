Каллас провела переговоры с представителями МИД Израиля

Фото: www.globallookpress.com/Soeren Stache

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По ее словам, действия Тегерана несут серьезную опасность миру.

Европа ищет дипломатические пути решения обострившегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас в социальной сети X.

«Я разговаривала с министром иностранных дел Израиля Сааром и другими министрами в регионе. ЕС также тесно сотрудничает с арабскими партнерами в поиске дипломатических путей», — написала Каллас.

При этом дипломат отметила, что действия Тегерана, в том числе создание ядерного оружия, несут опасность для всего мира.

Также Каллас добавила: основные задачи ЕС — защита граждан и соблюдение мер безопасности. В связи с этим консульства ЕС делают все возможное, чтобы эвакуировать людей из зоны военного столкновения, уточнила дипломат. Кроме того, из стран Ближнего Востока выводятся сотрудники Евросоюза.

Еще Каллас напомнила, что военно-морская миссия ЕС Aspides по-прежнему находится в состоянии повышенной готовности в Красном море. В случае чего, по словам дипломата, они готовы помочь в сохранении морского коридора открытым.

С таким заявлением Каллас выступила на фоне нового витка напряжения между Израилем и Ираном. Утром 28 февраля Иерусалим при поддержке американских военных нанес превентивный удар по Тегерану. Иран, в свою очередь, предпринял ответные меры и запустил ракеты по четырем базам США, которые расположены в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Кувейте. В результате этих действий есть погибшие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.