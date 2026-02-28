ЦАХАЛ сообщил о новой ракетной атаке Ирана по Израилю

Фото: Zuma/ТАСС

Военно-воздушные силы страны ведут перехват целей и наносят удары по источникам угрозы.

Иран снова запустил ракеты по территории Израиля, системы противовоздушной обороны отражают удар. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

По данным военных, сигналы тревоги включили в нескольких районах страны после обнаружения ракет, выпущенных с территории Ирана. Военно-воздушные силы Израиля ведут перехват целей и наносят удары по источникам угрозы там, где это необходимо.

Издание The Times of Israel уточнило, что предупреждения о воздушной опасности прозвучали в центральной и южной частях страны.

Эскалация последовала за израильской операцией «Щит Иегуды», в рамках которой Израиль нанес превентивные удары по объектам на территории Ирана утром 28 февраля. После атаки Иран закрыл воздушное пространство, а в Тегеране зафиксировали взрывы и перебои со связью.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции против Ирана под названием «Эпичный гнев». Американский лидер заявил о намерении не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

Позднее Корпус стражей исламской революции объявил о начале крупной ответной операции. Под ракетный обстрел, в частности, попал центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне. Кроме того, Иран атаковал американские военные объекты в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

В ответ израильские военные нанесли массированные авиаудары по целям на западе Ирана, в том числе по району города Шираз. Также мобилизовали 70 тысяч резервистов, о чем писал 5-tv.ru.

На фоне обострения США начали частичную эвакуацию персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре. Тем временем жители Израиля остаются в бомбоубежищах из-за продолжающихся обстрелов.

