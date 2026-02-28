Трамп выступит с повторным обращением к нации

Фото: www.globallookpress.com/Kenny Holston - Pool via CNP

Заявление американского лидера будет касаться военной операции в Иране.

Президент США Дональд Трамп намерен выступить в повторным обращением к нации. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

Инсайдер в американском чиновничьем аппарате сообщил, что Трамп проведет обращение к нации в субботу утром по местному времени — в ночь на воскресенье по московскому времени.

Ранее президент США заявил о начале масштабной военной операции против Ирана после атак Израиля на Тегеран. По словам Трампа, действия Исламской республики несли прямую угрозу Вашингтону, американским войскам и военным базам за рубежом.

Ранее США начали эвакуировать часть гарнизона авиабазы Аль-Удейд в Катаре — крупнейшего военно-воздушного объекта Вашингтона на Ближнем Востоке с персоналом более чем в десять тысяч человек.

Министерство войны США сообщило, что операция получила название «Эпическая ярость».

