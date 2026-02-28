Пять младшеклассниц погибли в Иране из-за удара Израиля

Фото: Zuma/ТАСС

В момент удара дети находились в школе, образовательное учреждение полностью разрушено.

Пять учениц начальной школы для девочек стали жертвами израильского удара по Ирану в субботу, сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные власти.

По информации источника, удар был нанесен по округу Минаб провинции Хормозган на юге страны. В результате атаки была разрушена школа, где обучались девочки младших классов.

На фоне произошедшего власти Ирана приняли решение временно закрыть все школы и высшие учебные заведения.

Ранее, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении «превентивного» удара по Ирану. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в центре Тегерана. Вскоре израильская армия сообщила о старте операции «Щит Иегуды», подчеркнув, что подготовка к ней велась совместно с США на протяжении последних четырех месяцев.

Впоследствии президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. По его словам, действия направлены на нейтрализацию ядерной и ракетной программ исламской республики. Он также заявил, что Тегеран проигнорировал предупреждение Вашингтона после операции «Полуночный молот» в 2025 году и не отказался от возобновления ядерных разработок.

Трамп указал, что США намерены уничтожить ракетную инфраструктуру Ирана и не скрывает стремления добиться смены власти в стране. Американская операция получила название «Эпичный гнев».

Министерство иностранных дел Ирана обвинило Израиль и Соединенные Штаты в агрессии, а также в нарушении территориальной целостности и национального суверенитета государства. В ведомстве заявили, что удары пришлись в том числе по жилым кварталам.

Иранские власти заявили о намерении ответить на действия американских и израильских военных. Сообщается, что удары были нанесены по ряду городов Израиля, а также по американским базам. По данным СМИ, напряженность распространяется и на соседние государства — взрывы произошли на территории ОАЭ, Бахрейна, Катара и Кувейта.

