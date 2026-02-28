МИД Ирана призвал все страны ООН осудить агрессию США и Израиля

Фото: www.globallookpress.com/ Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В ведомстве указали на необходимость срочной реакции со стороны организации для предотвращения эскалации.

Министерство иностранных дел Ирана призвало государства — члены ООН дать официальную оценку действиям США и Израиля, которые Тегеран расценил как акт агрессии. Об этом сообщалось в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

В ведомстве указали на необходимость срочной реакции со стороны ООН и ее Совета Безопасности для предотвращения дальнейшей эскалации и восстановления международной безопасности.

В иранском МИД заявили, что Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по военным и гражданским объектам на территории страны, нарушив тем самым суверенитет и территориальную целостность государства.

В заявлении отметили, что Иран считает своим законным правом ответить на атаку. Власти подчеркнули, что вооруженные силы готовы задействовать все доступные средства для защиты страны.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по объектам в Иране. Операция получила название «Щит Иегуды». Вскоре после этого Иран полностью закрыл воздушное пространство. В Тегеране сообщалось о взрывах и перебоях со связью.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции против Ирана. По его словам, Вашингтон намерен не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о пусках ракет с территории Ирана в сторону страны. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале крупномасштабной операции против Израиля.

Ранее, писал 5-tv.ru, ЦАХАЛ призвал 70 тысяч резервистов после ударов по Ирану.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.