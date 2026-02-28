Кадры из бомбоубежища в Израиле, где объявлена воздушная тревога

Жители Израиля прячутся в бомбоубежищах после удара по Ирану

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Несмотря на обострение конфликта, в городе спокойная обстановка.

Жители Иерусалима прячутся в бомбоубежищах на фоне ответных действий со стороны Ирана. Кадры, снятые в израильском укрытии, публикует 5-tv.ru.

Одна из местных жительниц рассказала, что, несмотря на обострение конфликта, обстановка в городе в целом спокойная. Однако израильтяне последовали рекомендациям правительства и укрылись в безопасных местах.

На кадрах видно, что люди, находившиеся в бункерах, сохраняют спокойствие. Каждый занят своим делом: одни разговаривают, другие — играют в бильярд.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что военные нанесли превентивный удар по столице Ирана. В результате чего пострадало несколько объектов. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начавшуюся масштабную военную операцию «Эпичный гнев» против Тегерана. По словам главы Белого дома, действия Тегерана напрямую угрожали Америке. О чем конкретно речь, он не уточнил.

Ранее 5-tv.ru писал, что на фоне обострения конфликта между Иерусалимом и Тегераном взрывы также прогремели в Абу-Даби, Кувейте и Бахрейне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.