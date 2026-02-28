В Бахрейне прогремели взрывы

Фото: Reuters/Stringer

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В МИД рекомендовали гражданам и резидентам пользоваться основными дорогами только при крайней необходимости.

В Бахрейне прозвучали сирены воздушной тревоги, власти призвали жителей ограничить передвижение по основным магистралям. По данным телеканала Al Arabiya, в стране также были слышны несколько взрывов.

В министерстве внутренних дел Бахрейна рекомендовали гражданам и резидентам пользоваться ключевыми дорогами только при крайней необходимости. Сообщение прозвучало после активации систем оповещения.

Обострение ситуации произошло на фоне резкой эскалации между Ираном и Израилем. Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ракетной операции против израильской территории. Ранее утром 28 февраля в Тегеране прогремели взрывы. Иранские СМИ уточняли, что они были слышны в районе столичного аэропорта и в центральных кварталах города.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о начале военной операции против Ирана. Он подчеркнул, что действия носят превентивный характер. В стране ввели режим чрезвычайного положения. По данным израильского военного ведомства, операция получила название «Щит Иегуды» и готовилась около четырех месяцев.

Позднее с заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он подтвердил начало военной операции против Ирана и заявил о планах уничтожить ракетную инфраструктуру исламской республики. В числе целей также названа смена действующего иранского руководства.

Ранее, как писал 5-tv.ru, в российском посольстве сообщили, что не располагают данными о пострадавших россиянах в Иране.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.