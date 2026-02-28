КСИР объявил о масштабной ракетной операции против Израиля

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office/Keystone Press Agency

В ответ на удары по Тегерану иранский Корпус стражей исламской революции начал первую волну атак.

Корпус стражей исламской революции 28 февраля сообщил о проведении масштабной ответной операции против Израиля с применением ракет и беспилотников. Об этом гостелерадиокомпания IRIB сообщила в Telegram-канале.

«В ответ на агрессию коварного врага в отношении исламской республики Иран, началась первая волна ударов ракетами и БПЛА в сторону Израиля», — говорится в заявлении КСИР.

Ранее в этот день израильская армия нанесла удары по центру Тегерана и другим городам Ирана. В Израиле был объявлен режим ЧС, а президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции США против Ирана.

