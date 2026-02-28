Иран выпустил ракеты по территории Израиля

Фото: Sipa USA/ТАСС





Системы ПВО приведены в действие, жителям направлены экстренные уведомления.

Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала пуски ракет с территории Ирана в направлении Израиля, об этом говорится в официальном сообщении военных.

В заявлении подчеркивается, что системы противовоздушной обороны задействованы для перехвата угрозы. В течение последних минут Командование тыла направило предупредительное распоряжение напрямую на мобильные телефоны жителей в соответствующих районах.

Военные призвали граждан сохранять спокойствие и строго следовать инструкциям, отметив, что они спасают жизни. После получения сигнала тревоги населению предписано немедленно пройти в защищенное помещение и оставаться там до дальнейших распоряжений.

Покидать укрытие разрешается только после получения четких указаний. Отмечается, что гражданам необходимо продолжать действовать в соответствии с рекомендациями Командования тыла на фоне продолжающейся угрозы

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армия обороны Израиля утром 28 февраля нанесла удар по столице Ирана. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о проведении «превентивной» операции, на фоне чего израильское правительство объявило режим чрезвычайного положения.

По данным агентства FARS, несколько израильских ракет упали недалеко от Тегеранского университета и в районе Республики в центре столицы, взрывы также раздавались в районе аэропорта. Позднее сообщалось, что вслед за Тегераном взрывы прогремели в Исфахане, Куме, Кередже и Керманшахе. О звуках взрывов также информировали жители Тебриза и Лурестана.

