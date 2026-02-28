Самолеты из РФ будут летать в страны Персидского залива обходными маршрутами

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Воздушное пространство над Ираном было закрыто после удара Израиля по Тегерану.

Из-за закрытия воздушного пространства над Ираном после атаки Израиля российские самолеты будут летать обходными маршрутами. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ в своем Telegram-канале.

«В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Израиля российские авиакомпании во взаимодействии с Минтрансом России и Росавиацией заранее проработали обходные маршруты полета для безопасного выполнения рейсов в страны Персидского залива», — отметили в ведомстве.

Там также уточнили, что в связи с изменениями увеличатся расстояния, которые необходимо будет преодолеть воздушным судам, поэтому вырастет и время в пути. Кроме того, если возникнет необходимость, то некоторые рейсы начнут объединять, и выполнять полеты на широкофюзеляжных самолетах.

Обо всех изменениях и корректировках пассажиров будут информировать перевозчики по своим каналам связи.

Иран закрыл воздушное пространство после того, как Израиль нанес превентивный удар. Взрывы были зафиксированы, в том числе и около главного аэропорта Тегерана.

Израиль из-за опасений ответного удара, также закрыл небо над своей территорией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США координируют атаки Израиля по столице Ирана. Обострение конфликта произошло 28 февраля.

Предыдущий обмен ударами был в июне 2025 года.

