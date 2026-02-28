Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо
Фото, видео: Reuters/WANA; X/Sawsan Mhanna|; 5-tv.ru
В Тегеране прогремели взрывы и поднялся столб густого дыма.
Израиль 28 февраля нанес превентивный удар по Ирану, после чего в Тегеране прогремели взрывы, а власти еврейского государства закрыли воздушное пространство и ввели режим чрезвычайного положения.
Заявление министра обороны
Министр обороны Израиля Исраэль Кац 28 февраля заявил о начале операции против Ирана, об этом сообщает The Times of Israel.
«Израиль нанес упреждающий удар по Ирану, чтобы устранить угрозы Израилю», — цитирует министра The Times of Israel.
В Минобороны Израиля также сообщили, что удары по столице Ирана координируются США. В ведомстве отметили, что операция против Исламской республики Иран планировалась в течение нескольких месяцев, а дату ее начала назначили несколько недель назад.
Взрывы в Тегеране
Мощный взрыв произошел в Тегеране, над районом инцидента поднялся густой дым, сообщает агентство IRNA. Информации о пострадавших и поврежденных объектах на данный момент нет.
По данным FARS, несколько израильских ракет разорвались в центре Тегерана недалеко от городского университета и в районе Республики. Ранее сообщалось, что под удар попали несколько районов в центральной части иранской столицы.
Реакция Израиля
После сообщений об ударе в Иерусалиме прозвучала воздушная тревога. Армия обороны Израиля предупредила о возможности ракетного обстрела со стороны Ирана. В Telegram-канале военных говорится, что все регионы страны переведены с полного режима активности на режим необходимой активности.
Позднее Управление аэропортов Израиля объявило о закрытии воздушного пространства.
«Все гражданские аэропорты в настоящее время прекратили работу. Взлеты и посадки прекращены», — сказано в сообщении.
Власти страны усилили меры безопасности на фоне угрозы возможных ответных действий. Ситуация в регионе продолжает развиваться.
