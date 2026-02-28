Израиль закрыл воздушное пространство после ударов по Тегерану

Фото: www.globallookpress.com/Silas Stein/dpa

Работа гражданских аэропортов страны полностью приостановлена.

Израиль 28 февраля закрыл свое воздушное пространство после серии ударов по Тегерану, об этом сообщает Управление аэропортов Израиля.

«Все гражданские аэропорты в настоящее время прекратили работу. Взлеты и посадки прекращены», — сказано в сообщении.

По данным источников, утром 28 февраля Армия обороны Израиля обстреляла центр Тегерана. Под удар попали несколько районов в центральной части иранской столицы. Сообщается, что особенно большое число ракет было зафиксировано вблизи Тегеранского университета.

Ранее в этот же день в Израиле был объявлен режим чрезвычайного положения. Решение было принято на фоне обострения обстановки и угрозы возможных ответных действий. Власти усилили меры безопасности, а также ограничили работу транспортной инфраструктуры.

