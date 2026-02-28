В Тегеране в районе аэропорта слышны взрывы
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
Израиль также атаковал территорию недалеко от университета столицы Ирана.
В столице Ирана слышны взрывы в районе аэропорта. Об этом сообщила телевизионная сеть IRINN.
По информации СМИ, основной целью атаки была главная воздушная гавань Тегерана — «Мехрабад». Власти Ирана закрыли воздушное пространство.
Очевидцы слышали звуки взрывов на востоке и западе города.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 февраля нанесла удар по Тегерану. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее превентивным ударом по противнику.
После атаки в Иерусалиме прозвучала воздушная тревога. Кроме того, власти Израиля не исключили ответный ракетный обстрел их территории. Поэтому все регионы страны перешли в режим необходимой активности.
Известно также, что несколько ракет взорвались недалеко от Тегеранского университета.
