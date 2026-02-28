Израиль нанес превентивный удар по Ирану

Фото: EPA/ATEF SAFADI/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Иерусалиме прозвучала воздушная тревога.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац 28 февраля заявил о нанесении превентивного удара по Ирану, об этом сообщает The Times of Israel.

«Израиль нанес упреждающий удар по Ирану, чтобы устранить угрозы Израилю», — цитирует министра The Times of Israel.

На фоне произошедшего в Иерусалиме прозвучала воздушная тревога. Армия обороны Израиля подчеркивает, что не исключает ракетный обстрел территории страны. В Telegram-канале военных отмечается, что в связи с изменениями принято решение перевести все регионы государства с полного режима активности на режим необходимой активности.

Позднее стало известно, что удар был нанесен по Тегерану. По данным источника, над городом в небо поднялся густой столб дыма. Ситуация развивается на фоне обострения обстановки между Израилем и Ираном. Власти предупреждают граждан о возможных рисках и призывают следовать указаниям служб безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.