Суд признал экстремистской версию песни «Сигма бой» с антироссийским текстом

Прокуратура выявила кавер трека, в котором оскорбляли военных РФ.

Московский суд признал экстремистской кавер-версию* песни «Сигма-бой» с измененным антироссийским текстом. Об этом 28 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В треке, распространенном на нескольких сайтах, лингвистическая экспертиза выявила признаки унижения человеческого достоинства, а также возбуждения ненависти и вражды к российским военнослужащим — участникам специальной военной операции.

По решению суда доступ к музыкальному произведению заблокирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Таганский суд Москвы вынес постановление о штрафе в размере семи миллионов рублей в отношении мессенджера Telegram. Мессенджер обвиняется в нарушении требований законодательства о контроле за распространяемой информацией. Отмечалось неисполнение обязанностей со стороны Telegram по мониторингу контента и ограничению доступа к запрещенным материалам, что квалифицируется по части 3 статьи 13.50 КоАП РФ.

В судебных материалах указали, что платформа не приняла меры по блокировке сведений о дистанционной продаже алкогольной продукции, а также публикаций, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

До этого руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отмечал, что в случае признания Telegram экстремистской организацией возможные ограничения его работы могут затронуть значительное число пользователей.

* — материал признан экстремистским в РФ