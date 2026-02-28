Суд признал экстремистской версию песни «Сигма бой» с антироссийским текстом
Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Прокуратура выявила кавер трека, в котором оскорбляли военных РФ.
Московский суд признал экстремистской кавер-версию* песни «Сигма-бой» с измененным антироссийским текстом. Об этом 28 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
В треке, распространенном на нескольких сайтах, лингвистическая экспертиза выявила признаки унижения человеческого достоинства, а также возбуждения ненависти и вражды к российским военнослужащим — участникам специальной военной операции.
По решению суда доступ к музыкальному произведению заблокирован.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Таганский суд Москвы вынес постановление о штрафе в размере семи миллионов рублей в отношении мессенджера Telegram. Мессенджер обвиняется в нарушении требований законодательства о контроле за распространяемой информацией. Отмечалось неисполнение обязанностей со стороны Telegram по мониторингу контента и ограничению доступа к запрещенным материалам, что квалифицируется по части 3 статьи 13.50 КоАП РФ.
В судебных материалах указали, что платформа не приняла меры по блокировке сведений о дистанционной продаже алкогольной продукции, а также публикаций, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
До этого руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отмечал, что в случае признания Telegram экстремистской организацией возможные ограничения его работы могут затронуть значительное число пользователей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
* — материал признан экстремистским в РФ