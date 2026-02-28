Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ТАСС

Двое африканцев были вооружены винтовками западного производства.

Два темнокожих наемника Вооруженных сил Украины попали в плен на константиновском направлении специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца Вооруженных сил России с позывным Наур.

«Не так давно встречал наемников африканского происхождения. <…> Наши бойцы вели их в качестве пленных, их было двое», — рассказал военнослужащий.

По словам Наура, при взятии в плен у иностранцев изъяли западное оружие — винтовки М16.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 9 февраля 2026 года подписал закон, предоставляющий иностранным боевикам, воюющим на стороне Украины, право на временное проживание. Согласно этой инициативе, наемники получают ряд социальных гарантий, в том числе медицинское обеспечение.

Уточнялось, что соответствующий статус для иностранных наемников предусмотрен как на период действия контракта, так и после его истечения.

Как отмечал пленный украинский боевик Владислав Заболотный, в рядах ВСУ находятся в том числе наемники из Колумбии, некоторые из них — женщины. Вербовка колумбийских боевиков противоречит ратифицированной Колумбией Конвенции ООН о борьбе с наемничеством.

