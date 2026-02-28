«Терять было нечего»: Филипп Киркоров о волнении на первом публичном выступлении
Филипп Киркоров: первое публичное выступление запомнилось волнением
Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Это был совместный с отцом дуэт — они исполнили песню «Алеша» на болгарском языке.
Первое выступление на публике запомнилось волнением — так описал народный артист России Филипп Киркоров свою дебютную попытку заполучить общественное признание. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru накануне сольного концерта в Москве.
По словам поп-короля, 41 год назад на него еще не давил груз ответственности. Поэтому и выступал юный артист с мыслями, что ему нечего было терять.
«Было все впереди, сзади пока ничего не было, кроме школы и училища. Поэтому так, наотмашь работал, терять было нечего, ай, пройдет — пройдет, не получится, значит сменю профессию», — вспомнил Киркоров.
Как отметил певец, ровно год назад было 40 лет, как его впервые показали по телевизору. Тогда он выступил перед широкой аудиторией в программе «Шире круг», исполнив дуэтом с отцом песню «Алеша» на болгарском языке.
«По-моему, я не изменяю себе. По-моему, я столь также ответственен, в первую очередь, перед теми, кто ко мне приходит уже 40 лет», — добавил Киркоров, отвечая на вопрос, изменился ли он за эти года.
Во время исполнения песни «Вы с нами» (композиция посвящена умершим артистам. — Прим. ред.) Филипп Киркоров не смог сдержать слез, когда увидел на большом экране за спиной фото покойного отца, народного артиста России Бедроса Киркорова.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.