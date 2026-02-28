Кеннеди-младший: США столкнулись с резким падением уровня рождаемости

Фото: www.globallookpress.com/Tariq Mohammad

Чиновник предлагает свое решение проблемы.

Соединенные Штаты столкнулись с резким падением уровня рождаемости. Об этом министр здравоохранения страны Роберт Ф. Кеннеди-младший рассказал на подкасте американского комика и актера Джо Рогана.

Чиновник предлагает решить проблему за счет притока мигрантов. Интересно, как бы на такую инициативу отреагировал президент США Дональд Трамп, придерживающийся жесткой миграционной политики.

Впрочем, это не самое неоднозначное заявление министра здравоохранения Штатов. Ранее в шоу This Past Weekend Роберт Ф. Кеннеди-младший совершенно без стеснения объяснил, почему он не боится микробов — все из-за наркотической зависимости, от которой он страдал в прежние годы.

«Я не боюсь микробов, я раньше нюхал кокаин с сидений унитазов», — сказал министр.

Кеннеди-младший тогда же добавил, что жуткая зависимость могла бы запросто его погубить, если бы он не принялся активно с ней бороться.

Чиновник уже неоднократно публично говорил о своей зависимости.

