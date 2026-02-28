Жители дома в Москве, где был взрыв, видели летевшие из окон школьные шпаргалки

В ПВР, организованном в школе неподалеку, разместили 150 жителей высотки.

Жители дома на юге Москвы, где накануне произошел взрыв, сразу поняли, что в пострадавшей квартире был ребенок. Об этом они рассказали 5-tv.ru.

«Сначала был непонятен источник этого взрыва. Когда вышли, увидели, что взрыв был из квартиры. Было понятно, что ребенок в квартире, потому что шпаргалки школьные по химии (летели. — Прим. ред.)», — говорит местная жительница Виктория.

«Некоторые люди все еще остаются у подъездов, в надежде, что работа оперативных служб скоро закончится», — отметил корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Кроме того, журналист сравнил с хирургической операцией процесс снятия со здания фрагмента бетонного фасада, который из-за взрыва был поврежден и остался висеть на остатках арматуры. Для этого применили специальную технику.

