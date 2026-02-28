В результате крушения самолета ВВС Боливии 15 человек погибли

Фото: www.globallookpress.com/Radoslaw Czajkowski

Сообщается также о 30 пострадавших.

В результате авиакатастрофы с военным самолетом в Боливии погибли 15 человек. Об этом изданию Unitel рассказал полковник городской пожарной службы Эль-Альто.

По данным журналистов, пострадало 30 человек.

Самолет военно-воздушных сил Боливии разбился на оживленной дороге в городе Эль-Альто. Воздушное судно врезалось в несколько автомобилей, которые в момент падения двигались по шоссе.

Местные СМИ сообщают, что самолет перевозил денежные средства. На распространенных в социальных сетях фотографиях показаны жители, которые собирают купюры, в то время как военные и пожарные пытаются их отогнать с места происшествия.

