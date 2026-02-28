Все в снегу: юрист объяснил, как оспорить штраф за неправильную парковку

Юрист Хаминский: оспорить штраф можно в первые 10 суток после вынесения

Эксперт рассказал водителям, в каких случаях есть шанс отменить наказание.

Штраф за неправильную парковку можно попытаться оспорить, если дорожные знаки и разметка были полностью скрыты снегом. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский в комментарии порталу Газета.ру

По словам специалиста, водитель вправе подать жалобу в течение десяти суток с момента получения постановления. Он пояснил, что платные парковки должны обозначаться специальными знаками, а разметка играет второстепенную роль.

«Если запрещающие знаки, дорожная разметка, границы парковочных мест, бордюры и газоны полностью скрыты под снегом и объективно неразличимы, то попытаться оспорить штраф можно», — отметил Хаминский.

В качестве доказательств он советует использовать записи видеорегистратора, фотографии автомобиля и панораму места стоянки.

Юрист добавил, что жалобу можно направить в ГИБДД, МАДИ или суд. При этом практика показывает: суды нередко встают на сторону автомобилистов, если из-за снежного покрова невозможно определить границы парковки или зону действия знака. Однако если речь идет о знаке платной парковки, добиться отмены штрафа сложнее, поскольку его обычно хорошо видно и зона действия проверяется через специальное приложение.

