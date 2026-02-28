«На весь самолет закричала»: следующий из Вьетнама в Россию борт экстренно вернулся в аэропорт вылета

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

В социальных сетях пассажиры делятся ужасающими историями о полете.

Самолет авиакомпании Azur Air, который следовал из вьетнамского острова Фукуок в Казань рейсом ZF-2620, вернулся в аэропорт вылета. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, это произошло по технической причине.

Воздушное судно приземлилось во Вьетнаме в 20:37 по московскому времени. По данным онлайн-табло казанского аэропорта, самолет должен был прибыть в столицу Татарстана 28 февраля в пять часов утра.

Как отметили в пресс-службе авиакомпании, посадка прошла в штатном режиме, самолет не подавал сигнал бедствия.

«Экипаж полностью контролировал параметры полета. Специалисты авиакомпании проводят техническую оценку воздушного судна. По итогам оценки будет принято решение о дальнейшем выполнении рейса», — отметили в организации.

Авиакомпания пообещала дать дополнительную информацию позднее. В пресс-службе подчеркнули, что в сбойных ситуациях их сотрудники прикладывают максимум усилий, поскольку безопасность полетов — их главный приоритет.

В то же время, в социальных сетях пассажиры рассказывают ужасающие истории этого полета. Многие наблюдали огонь за бортом в иллюминаторах. После взлета самолета в одном из двигателей, по словам очевидцев, прозвучало несколько хлопков.

«Я на весь самолет закричала. <…> Дальше начали взлетать — опять искра. Бубух — звук такой», — рассказала одна из пассажирок рейса Фукуок — Казань.

По словам женщины, рядом с ней и молодым человеком сидел мужчина, который успокаивал обеспокоенных людей. Во время всего полета пассажирка молилась.

«Все стало таким незначительным. Люди перед выездом ругались из-за багажа. Я думаю, это вообще все неважно. Важно живым остаться», — поделилась она.

Самолет вернулся в аэропорт вылета. По словам пассажирки, около 400 человек, которые находились на борту, теперь ожидают информации о дальнейших действиях.

До этого, 22 февраля, на борту следовавшего из Екатеринбурга в Стамбул самолета «Уральских авиалиний» загорелся пауэрбанк. Бортпроводник-инструктор благополучно потушил устройство, после чего лайнер продолжил полет в штатном режиме и удачно приземлился в турецком аэропорту.

