Рубио призвал американцев немедленно покинуть Иран и воздержаться от поездок
Накануне переговоры двух стран завершились без соглашения.
Госсекретарь США Марко Рубио призвал американцев как можно скорее покинуть Иран и воздержаться от поездок в эту страну.
«Ни один американец не должен ехать в Иран ни по какой причине. Мы вновь призываем американцев, находящихся в настоящее время в Иране, немедленно покинуть страну», — говорится в заявлении Рубио.
Кроме того, Рубио призвал Тегеран освободить всех американских граждан, находящихся в заключении. США присудили Ирану статус «государства-спонсора неправомерных задержаний» за якобы незаконные аресты американцев.
Днем ранее The Wall Street Journal сообщило, что переговоры США и Ирана по ядерной программе, которые также проходили в Женеве, — завершились без какого бы то ни было соглашения.
Вашингтон выдвинул исламской республике требования — ликвидировать основные ядерные объекты и передать США весь оставшийся обогащенный уран.
Иран, в свою очередь, согласился только снизить уровень обогащения урана и приостановить обогащение на срок до семи лет, хотя американская сторона настаивала на более долгосрочной приостановке — до десяти лет.
