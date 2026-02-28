Танки Т-80БВМ уничтожили минометные расчеты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Также под удар попали замаскированные опорные пункты и живая сила неприятеля.

Экипажи танков Т-80БВМ уничтожили замаскированные опорные пункты, минометные расчеты, пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ в Сумской области. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.

Т-80БВМ — высокоэффективная боевая машина, которая может похвастаться уникальным сплавом брони, комплексом радиоэлектронной борьбы, а также автоматическим управлением вооружением и оптикой.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

