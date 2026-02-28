Умер автор книжного цикла «Песни Гипериона» и романа «Террор» Дэн Симмонс

Фото: youtube.com/Norwescon

Писатель работал в самых разных жанрах.

На 78-м году жизни умер знаменитый писатель Дэн Симмонс. Об этом сообщило издание Newsweek, ссылаясь на заявление семьи.

Он был автором более трех десятков книг и создателем одной из самых значимых научно-фантастических вселенных в современной литературе — вселенной цикла «Песни Гипериона». На его счету 31 роман и сборник рассказов. Его книги были опубликованы в 28 зарубежных странах и переведены как минимум на 20 языков.

Причиной смерти стал инсульт. Симмонс умер 21 февраля в Лонгмонте, штат Колорадо, в окружении своей жены Карен и дочери Джейн.

Жизнь автора была творчески насыщенной — он работал в разных жанрах, охватывая историческую прозу, ужасы, криминальную тематику и научную фантастику.

Главным и наиболее известным его творением стал роман «Гиперион», опубликованный в 1989 году. Произведение получило премию «Хьюго».

Его сага стала в один ряд с такими культовыми произведениями научной фантастики, как «Дюна» Фрэнка Герберта и «Основание» Айзека Азимова.

Дэн Симмонс пришел в литературу в 1980-х годах, до этого он несколько лет работал учителем в начальной школе.

