Пока европейские союзники таких инициатив Украине, с его слов, не предлагали.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность принять ядерное оружие от Великобритании и Франции, если такие предложения поступят. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

Отвечая на прямой вопрос журналиста о попытках Киева получить ядерный арсенал от европейских союзников, украинский лидер заверил, что пока Лондон и Париж не выходили с подобными инициативами. Однако он подчеркнул, что Киев был бы рад такому шагу.

«С удовольствием… Но у меня не было предложений. Но с удовольствием», — сказал Зеленский.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ рассказали, что Великобритания и Франция разрабатывают планы по передаче Украине ядерного оружия, пытаясь замаскировать его под местные разработки.

Позднее 5-tv.ru писал о том, что депутаты Госдумы направили обращения в парламенты Франции, Великобритании и Германии, а также в Европейский парламент и ООН с призывом предотвратить возможную эскалацию конфликта из-за обсуждаемой передачи Украине ядерного оружия. В письме российские политики также указали, что такие действия могут только обострить ситуацию, и призвали провести расследование.

