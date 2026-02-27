Причиной взрыва в жилом доме в Москве стал газовый баллон для натяжных потолков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Заметно пострадал фасад здания.

Газовый баллон для натяжных потолков стал причиной взрыва в жилом доме на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что мощный взрыв прогремел в панельном многоквартирном доме в районе Южное Бутово по адресу улица Кадырова, дом 8. У одной из квартир на 15-м этаже выбиты стекла, разворочен балкон и выбита стена.

На месте происшествия работают четыре пожарные машины и две кареты скорой помощи. Известно о двух пострадавших, включая ребенка. С ними сейчас работают медики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при пожаре из-за взрыва газа в Сергиевом Посаде погиб человек. Как указали представители регионального управления Следственного комитета (СК), в одном из частных владений произошло обрушение кровли, из-за чего была повреждена газовая арматура газгольдера. В результате произошло возгорание трех жилых строений.

Сотрудники СК по Московской области возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

