Число пострадавших в результате взрыва в доме на юге Москвы возросло до двух
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Причиной инцидента, вероятно, стал разорвавшийся газовый баллон для натяжных потолков.
Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Москве возросло до двух человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru
До этого было известно об одном пострадавшем человеке. Взрыв прогремел в панельном доме в районе Южное Бутово на улице Кадырова, дом 8. В квартире на 15-мэтаже выбиты стекла, разворочен балкон и выбита стена.
Стало известно, что причиной взрыва в многоэтажке послужил газовый баллон для натяжных потолков. В «Мосгазе» ранее сообщали, что дом не был газифицирован. На месте происшествия работают сотрудники пожарной и медицинской служб.
Ранее были опубликованы кадры последствий взрыва в доме на юге Москвы.
Несколько дней назад, 24 февраля, столицу потрясла история подрыва автомобиля ДПС на площади у Савеловского вокзала. В результате трагедии погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко.
