Число пострадавших в результате взрыва в доме на юге Москвы возросло до двух

Причиной инцидента, вероятно, стал разорвавшийся газовый баллон для натяжных потолков.

Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Москве возросло до двух человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru

До этого было известно об одном пострадавшем человеке. Взрыв прогремел в панельном доме в районе Южное Бутово на улице Кадырова, дом 8. В квартире на 15-мэтаже выбиты стекла, разворочен балкон и выбита стена.

Стало известно, что причиной взрыва в многоэтажке послужил газовый баллон для натяжных потолков. В «Мосгазе» ранее сообщали, что дом не был газифицирован. На месте происшествия работают сотрудники пожарной и медицинской служб.

Ранее были опубликованы кадры последствий взрыва в доме на юге Москвы.

Несколько дней назад, 24 февраля, столицу потрясла история подрыва автомобиля ДПС на площади у Савеловского вокзала. В результате трагедии погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко.

