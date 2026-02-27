Киркоров поблагодарил фанатов, которые уже 40 лет «тратят» деньги на его концерты

Киркоров: любовь к зрителю помогает мне 40 лет оставаться востребованным

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

На сольном концерте артиста поддерживали его дети — Алла-Виктория и Мартин.

Народный артист России Филипп Киркоров дал сольный концерт в Москве после долгой творческой паузы. Во время выступления певец поблагодарил поклонников, которые уже 40 лет финансово поддерживают его, посещая концерты.

«Дорогие зрители, которые на четвертом десятке моей популярности все еще находите желание и возможность (артист показал, как шуршит деньгами в руках. — Прим. ред.) приходить на мои концерты. Спасибо вам за это. Знаете, эта любовь взаимна», — сказал поп-король.

Киркоров признался, что за эти сорок лет он прошел огромный путь: от молодого артиста, «вбежавшего» на эстраду, до ответственного отца. В зале певца поддерживали его дети — Алла-Виктория и Мартин.

Оставаться востребованным столько лет поп-королю помогли беззаветная любовь к музыке и к своему зрителю, которую ему привили родители-артисты.

