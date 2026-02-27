Самолет из Египта готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

У судна не работает автопилот.

Аэропорт Шереметьево готовится к аварийной посадке самолета, следующего рейсом из Египта (SU429). Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Уточняется, что судно прибывает с не работающим автопилотом.

Upd. 19:53

Борт благополучно приземлился.

