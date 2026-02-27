Фото: Reuters/Stringer

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Об этом сообщил телеканал Ariana News.

Афганистан начал новую волну атак на границе с Пакистаном. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News в соцсети X.

«В районе Зази-Майдан, а также в районах Алишер и Терезай провинции Хост, вдоль линии Дюран, началась новая волна ответных атак афганских сил на посты военного режима Пакистана», — написал телеканал.

Сообщается, что удары нанесены по блокпостам Пакистана вдоль линии разграничения в районах, относящихся к провинции Хост.

В четверг, 26 февраля, представители движения «Талибан»* сообщили о вооруженном столкновении с военнослужащими Пакистана. Бой произошел в районе Назьян афганской провинции Нангархар. В результате противостояния, предварительно, погибли более 70 афганцев. Тем временем власти Пакистана заявили, что с их стороны потерь нет. Кроме того, они нанесли удары по военным объектам своего противника — в Кабуле, Кандагаре и Пактии. Там были уничтожены два штаба, пункты управления и склады с боеприпасами.

По словам пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Забихулла Муджахид, Афганистан готов к мирному решению конфликта. Он добавил, что Пакистан никогда не стремился решить все мирным путем, а разведывательные самолеты страны все еще пересекают воздушное пространство Афганистана.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пакистан никогда не применит ядерное оружие против Афганистана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — движение внесено в список террористических организаций