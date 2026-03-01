Любовь до первого «фу»: почему партнеры внезапно начинают бесить

Фото: 5-tv.ru

Психологи объяснили природу резкого отвращения к когда-то любимому человеку и дали советы по спасению отношений.

Чувство внезапного физического или эмоционального неприятия партнера из-за его мелких привычек является естественным защитным механизмом психики. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на эксперта по свиданиям Клэр Ренье.

Данный феномен, получивший название «the ick» (от англ. — чувство отвращения), часто проявляется в приступе брезгливости из-за таких мелочей, как манера жевать, громкий смех или способ завязывать шнурки. Специалист отмечает, что подобная реакция может иметь эволюционные корни, сигнализируя подсознанию о потенциально плохом здоровье или неблагополучных привычках избранника. Однако в современном мире это чаще связано с внутренней тревожностью или подсознательным желанием избежать серьезных обязательств, когда стадия влюбленности проходит и наступает реальность.

Клэр Ренье подчеркивает, что в нынешнюю эпоху цифровых знакомств люди стали менее терпимы к чужим странностям из-за иллюзии бесконечного выбора.

«Вы можете научиться смотреть сквозь это чувство, но все зависит от вашего отношения. Если вы продолжите зацикливаться на том, как сильно вас отталкивает какая-то мелочь, то начнете находить еще больше поводов для раздражения», — утверждает эксперт.

По словам специалиста, важно отличать временное раздражение от фундаментальной несовместимости, которая касается жизненных целей и ценностей. Если приступы отвращения не проходят в течение нескольких недель и вызывают желание физически отстраниться, это может свидетельствовать о том, что химия в паре окончательно исчезла.

Для преодоления кризиса эксперт советует не спешить с разрывом, а дать чувствам «настояться» хотя бы 14 дней. Зачастую раздражение проходит так же внезапно, как и началось, особенно если напомнить себе о положительных качествах партнера. Если же проблема в конкретной привычке, которую можно изменить — например, вечных опозданиях, — стоит обсудить это открыто, но без использования обидного термина «ик».

Ренье добавляет, что принятие чужих нелепых черт является частью глубокой любви. Вместо того чтобы дистанцироваться, стоит попытаться вернуть близость, так как долгое отсутствие контакта только усиливает фиксацию на негативе. Если же чувство отвращения становится хроническим, это верный признак того, что отношения исчерпали свой ресурс и пришло время признать их завершение.

