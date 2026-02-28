Фото, видео: 5-tv.ru

Важно заранее изучить рынок труда.

Если проработать аргументы и контраргументы заранее, то разговор с начальником о повышении заработной платы пройдет спокойнее. Об этом 5-tv.ru рассказала Светлана Комарова — психолог, консультант топ-менеджеров компаний списка Forbes 200.

«Сесть и прописать, либо поговорить с каким-то человеком, <…> который может вам подбрасывать контраргументы и отрепетовать эти переговоры. Слева мы пишем, что я собираюсь сказать, справа мы пишем, как они могут мне на это ответить. И ответить именно в негативном ключе», — посоветовала эксперт.

Она уточнила, что важно проработать это именно с живым человеком, можно даже несколько раз. В таком случае уровень стресса уже в реальной беседе будет намного ниже.

Кроме того, важно не давить на собеседника, не апеллировать к жалости, рассказывая о своих проблемах и объясняя, почему вам нужно больше денег. Также необходимо уметь держать свои эмоции под контролем.

«Часто, когда мы нервничаем и перепуганы, мы либо начинаем эмоционировать — эмоции в этом случае, это очень плохая история. Хлопанье дверьми, объявление претензий — это прямо то, чего нельзя делать ни в коем случае. Угрозы „я от вас уйду“ — то, чего не нужно делать тоже ни в коем случае», — предупредила Комарова.

Однако иметь «запасной аэродром» необходимо, особенно если вы понимаете, что переговоры могут пройти не слишком благополучно. И если все складывается не в нашу пользу, то можно спокойно сказать о том, что, несмотря на все плюсы работы в этой компании, в другом месте вам предлагают заработную плату выше. Конечно, если у вас действительно есть такой вариант.

Кроме того, важно в целом изучить рынок труда.

«Вы должны совершенно точно знать, сколько вы стоите на рынке труда и для этого нужно пособирать информацию, отправить куда-то резюме в другие компании. Посмотреть, насколько вы вообще интересны, что из себя представляет рынок труда. Потому что одно дело, когда вы понимаете, что если здесь не повышают зарплату, вы не найдете другую работу, если вы уйдете из этой компании, а зарплату нужно повысить. А другое совершенно дело, когда у вас два-три оффера на руках», — пояснила психолог.

