Истощенного ребенка нашли одного в квартире в Красноярске

В помещении была полная антисанитария.
В Красноярске полицейские нашли истощенного ребенка трех лет в квартире. Об этом сообщает МВД России в своем Telegram-канале.
По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, мать оставила трехлетнего мальчика одного в полной антисанитарии на длительное время. Правоохранители обратили внимание на него во время планового обхода территории по улице Щорса, когда ребенок стоял у окна на первом этаже.
На стук в дверь квартиры никто не отвечал, поэтому пришлось просить о помощи соседку, у которой были ключи. Внутри квартиры был бардак, а ребенок выглядел истощенным.
По предварительным данным, квартиру арендовала 21-летняя женщина, которая приехавшая с маленьким ребенком из Иркутской области. До этого случая никаких сообщений о семье в МВД не поступало.
Мальчика уже передали сотрудникам соцслужб, ему оказывается вся необходимая помощь. Мать ребенка была найдена. По данному факту будет проведена проверка.
