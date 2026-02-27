Истощенного ребенка нашли одного в квартире в Красноярске

Фото, видео: Telegram/МВД МЕДИА/mediamvd; 5-tv.ru

В помещении была полная антисанитария.

В Красноярске полицейские нашли истощенного ребенка трех лет в квартире. Об этом сообщает МВД России в своем Telegram-канале.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, мать оставила трехлетнего мальчика одного в полной антисанитарии на длительное время. Правоохранители обратили внимание на него во время планового обхода территории по улице Щорса, когда ребенок стоял у окна на первом этаже.

На стук в дверь квартиры никто не отвечал, поэтому пришлось просить о помощи соседку, у которой были ключи. Внутри квартиры был бардак, а ребенок выглядел истощенным.

По предварительным данным, квартиру арендовала 21-летняя женщина, которая приехавшая с маленьким ребенком из Иркутской области. До этого случая никаких сообщений о семье в МВД не поступало.

Мальчика уже передали сотрудникам соцслужб, ему оказывается вся необходимая помощь. Мать ребенка была найдена. По данному факту будет проведена проверка.

