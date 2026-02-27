Красочно и для всех: фестиваль «Атлас театральной России» проходит в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

Это масштабная платформа для презентации сценического искусства всех российских регионов. Теперь мероприятие состоится ежемесячно.

Всероссийский фестиваль-смотр «Атлас театральной России», инициированный народным артистом России, режиссером и актером Никитой Михалковым проходит в Москве. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Очередной этап проекта состоится с 24 по 28 февраля. Он посвящен Новосибирской области. На сценах «Мастерской „12“ Никиты Михалкова» зрителям показывают знаковые постановки региональных театров.

Фестиваль задуман как масштабная платформа для презентации театрального искусства российских регионов в столице. Главная цель мероприятия — дать возможность коллективам со всей страны продемонстрировать свои достижения московской публике. Ключевой его принцип — «Театр для всех — театр для каждого».

Учредителем и организатором выступает «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» при поддержке Министерства культуры России и Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Росконцерт».

Проект начался в пилотном формате в ноябре 2025 года. В первый раз в нем приняли участие пять театров из разных регионов. Официальное открытие фестиваля с участием коллективов Ульяновской области состоялось в январе 2026 года.

Фестиваль перешел в регулярный формат

Смотр перешел в регулярный формат с февраля. Теперь его продолжат проводить каждый месяц, и в течение пяти дней один из регионов будет представлять в Москве свои лучшие работы в различных жанрах сценического искусства. Эстафету в марте примет Ярославская область.

В «Мастерской «12» 25 февраля прошла пресс-конференция, посвященная новосибирскому этапу фестиваля. В обсуждении приняли участие заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев, генеральный директор «Росконцерта» Андрей Ерешко, директор театра «Мастерская «12» Игорь Попов, первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов и министр культуры региона Юрий Зимняков.

В России, как отметил Малышев, действует почти 700 государственных театров, и далеко не у всех есть возможность регулярно гастролировать в столице. По его словам, фестиваль расширяет такие возможности и становится дополнительной площадкой наряду с федеральной программой «Большие гастроли». Замминистра подчеркнул, что организаторы намерены добиваться устойчивого развития проекта, чтобы через несколько лет он не утратил актуальности и сохранил высокий художественный уровень.

Спектакль «Бесы» задал планку

Сразу после пресс-конференции прошел показ спектакля «Бесы» по роману Федора Достоевского в постановке художественного руководителя новосибирского театра «Красный факел» Андрея Прикотенко. Показ состоялся при полном зале. До этого работу отметил оргкомитет фестиваля «Золотая маска» как одну из наиболее заметных премьер прошлого сезона.

Директор «Красного факела» Антонида Гореявчева подчеркнула, что спектакли Прикотенко традиционно пользуются высоким зрительским спросом. По ее оценке, «Бесы» стали результатом слаженной работы постановочной команды, актерского ансамбля и художников. Именно эти составляющие позволили создать масштабное и цельное сценическое произведение.

«Здесь сошлось все, потому что спектакль „Бесы“, он очень кассовый и большой интерес у зрительской аудитории вызывает. А то, что касается нашей репертуарной политики, театр „Красный Факел“, сейчас и сегодняшнее направление у него — это академический театр. Мы работаем с шедеврами мировой классики и российской, и зарубежной классики. И постановки художественного руководителя Андрея Прикатенко вызывают очень большой интерес», — рассказала Гореявчева.

Многообразие жанров и доступность театра

Новосибирская программа не ограничилась драматическими спектаклями. Первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов сообщил, что в Москву привезли разножанровые постановки — от серьезной драматургии и молодежных проектов до музыкальных и даже кукольных спектаклей. Такой репертуар, как он пояснил, отражает все многообразие театральной жизни области и соответствует миссии фестиваля — сделать театр доступным для самой широкой аудитории.

«Хочу поблагодарить и команду Никиты Сергеевича Михалкова и самого Никиту Сергеевича, и «Росконцерт» за эту инициативу. Мы представили, на мой взгляд, весь спектр наших лучших постановок и драматических театров, молодежных театров, музыкальных театров и даже кукольного театра. И, мне кажется, эти спектакли — это лучшие спектакли наших театров, которые будут полностью соответствовать миссии фестиваля — «Театр для всех — театр для каждого», — сказал Петухов.

Организаторы рассчитывают, что «Атлас театральной России» станет постоянной точкой притяжения для региональных коллективов и московских зрителей, а также укрепит культурные связи между субъектами страны. Проект задуман как долгосрочная инициатива, которая сможет не только продемонстрировать художественные достижения регионов, но и создать пространство для профессионального диалога и обмена опытом.

