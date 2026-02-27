Фото: Reuters/Stringer

До этого страны обменялись несколькими ракетными ударами.

Пакистан никогда не применит ядерное оружие против Афганистана. Об этом заявил посол Исламской Республики Пакистан в России Файсал Нияз Тирмизи. Его слова передает агентство РИА Новости.

Дипломат отметил: Пакистан рассчитывает на скорейшее урегулирование возникшего кризиса. Их главная цель — предотвратить дальнейшую эскалацию на границе с Афганистаном. При этом Файсал Нияз Тирмизи добавил, что Пакистан все еще продолжает военную операцию.

«Ни народ, ни правительство Пакистана не хотят усиления эскалации. Но, к сожалению, если нас вынудят и если Пакистан будет дестабилизирован из-за Афганистана, тогда нам придется ответить», — сказал дипломат.

До этого на границе Пакистана и Афганистана произошло вооруженное столкновение. В результате этого последняя сторона понесла существенные потери. Затем Афганистан нанес удары по военным объектам Пакистана. Тот, в свою очередь, сделал то же самое.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена новым витком напряжения на Ближнем Востоке. Там, как и в Кремле, призвали стороны к немедленному урегулированию разгоревшегося конфликта под средством дипломатии.

