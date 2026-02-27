Тюремный быт: сообщница Эпштейна вызывает отвращение у других заключенных

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За решеткой Гилейн Максвелл пользуется привилегиями.

Соучастница преступлений финансиста Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл вызывает отвращение у других заключенных из-за нежелания соблюдать чистоту и специфического запаха. Об этом сообщает Mirror.

Женщина, отбывавшая наказание вместе с Максвелл в тюрьме города Таллахасси, штат Флорида, в период с 2023 по 2025 год, поделилась подробностями жизни осужденной. По ее словам, 64-летняя Максвелл крайне редко посещала душевую кабину — всего один или два раза в неделю. Из-за этого от нее постоянно исходил неприятный запах пота.

Ситуация усугублялась тем, что большую часть свободного времени Гилейн тратила на интенсивные физические тренировки, но пренебрегала последующим мытьем.

Другие арестантки старались избегать общения с ней, используя в ее адрес грубые тюремные прозвища, обозначающие лиц, совершивших преступления против детей. Товарищи по камере открыто демонстрировали свое пренебрежение.

Однако физическому насилию Максвелл не подвергалась. Никто не хотел попасть в штрафной изолятор.

После пребывания во Флориде Максвелл была переведена в федеральный тюремный лагерь Брайан в Техасе, где условия содержания оказались значительно мягче. Этот перевод состоялся в августе после ее встреч с представителем Министерства юстиции США.

В новом месте заключения, предназначенном для совершивших ненасильственные преступления, бывшая соратница миллионера-педофила получила беспрецедентные привилегии. По данным информаторов, сотрудники тюрьмы доставляют ей индивидуальное питание прямо в камеру. Свидания проходят в специальной приватной зоне, где ей разрешены закуски и напитки.

Также сообщается, что охранники лично сопровождают ее на тренировки в нерабочее время, чтобы она могла заниматься в одиночестве. Ей позволяют принимать душ поздно ночью, когда остальные заключенные уже спят.

По словам адвоката Дэвида Оскара Маркуса, смена учреждения была необходима исключительно в целях безопасности его подзащитной, которая ранее сталкивалась с угрозами. Сама Максвелл в переписке с друзьями призналась, что чувствует себя в Техасе гораздо счастливее и безопаснее, сравнив свой переезд с падением сквозь зеркало из сказки про Алису в Стране чудес.

Дочь миллиардера, выбравшая тень

Гислейн Максвелл родилась 25 декабря 1961 года во Франции в семье Роберта Максвелла — чешского еврея, который сумел стать одним из богатейших людей Британии. Детство будущей сообщницы Эпштейна прошло в роскоши: элитные школы, Оксфорд, позже — работа в семейном бизнесе и даже пост директора футбольного клуба.

После загадочной смерти отца в 1991 году (он упал с яхты у Канарских островов) Максвелл перебралась в США. Там она занялась недвижимостью и вскоре познакомилась с Джеффри Эпштейном. Их связали не только романтические, но и деловые отношения — именно Максвелл ввела финансиста в высшее общество Нью-Йорка и Палм-Бич.

Как работала схема вербовки

По данным следствия, с 1994 по 1997 год Максвелл лично занималась поиском несовершеннолетних девочек для Эпштейна и его влиятельных друзей. Схема была отработана до мелочей: светская львица втиралась в доверие к подросткам из неблагополучных семей, обещала помощь и поддержку, а затем организовывала их «массажи» для финансиста.

Жертвы рассказывали, что Максвелл не просто доставляла их в особняки Эпштейна, но и лично присутствовала при преступлениях, а иногда и сама принимала в них участие. Девочкам платили сотни долларов, заставляя подписывать соглашения о неразглашении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.