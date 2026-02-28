Вредная привычка: мужчина пожелтел и столкнулся с отказом органов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Злоупотребление спиртным привело молодого человека к катастрофическим последствиям для здоровья.

Девятилетняя зависимость от спиртных напитков обернулась для 27-летнего жителя Великобритании Шона Холланда развитием цирроза печени и критическим поражением почек. Об этом сообщает издание Mirror.

Мужчина, работавший ландшафтным дизайнером, начал систематически выпивать в возрасте 18 лет. Ситуация стремительно ухудшалась: спустя всего три года после первой пробы алкоголя его ежедневный рацион включал половину бутылки водки прямо на завтрак, а в течение последующих часов он поглощал несколько кружек пива и до шести бутылок вина.

Проблемы с законом не заставили себя ждать — из-за агрессивного поведения в состоянии опьянения Холланд трижды оказывался за решеткой в период с августа 2023 по октябрь 2024 года. Однако даже тюремные сроки не остановили мужчину, и к весне 2025 года его суточная доза крепкого алкоголя достигла пугающих двух-трех литров водки.

Кульминация пагубного пристрастия наступила в день рождения британца, когда он заперся в гостиничном номере с целью выпить максимально возможное количество спиртного. Шон Холланд вспоминает те события следующим образом: «Родители зашли и обнаружили меня на полу. У меня был приступ. Они затолкали меня в машину скорой помощи.

В больнице выяснилось, что из-за алкоголизма в возрасте 27 лет у меня развились гепатит, воспаление селезенки, цирроз печени, поражение почек и панкреатит». Во время интенсивной терапии проявились пугающие внешние признаки распада организма: кожные покровы и слизистые оболочки пациента приобрели ярко-желтый оттенок, а продукты жизнедеятельности стали угольно-черными. Британец признался: «Сначала я заметил желтизну в глазах, но мне было все равно. Через четыре дня в больнице я стал полностью желтым, в глазах не было видно белков».

После года сложнейшего лечения мужчине удалось побороть зависимость и вернуться к трезвой жизни. В настоящее время он занимается общественной деятельностью, помогая другим людям справляться с алкогольной аддикцией. Специалисты в области здравоохранения отмечают, что подобные случаи часто связаны с сопутствующими ментальными проблемами.

В частности, врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев подчеркивал, что люди с психическими расстройствами подвержены более высокому риску формирования зависимости, так как пытаются использовать этиловый спирт в качестве самолечения для купирования симптомов основного недуга, что в конечном итоге лишь усугубляет их физическое и психологическое состояние. Холланд на личном примере показал, как быстро молодой организм может дойти до критической черты под влиянием спиртного.

