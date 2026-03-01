Пленник грязевой ловушки: мужчина три дня голодал в глубокой яме

Фото: 5-tv.ru

Он оказался в смертельной западне из-за личной драмы и провел несколько дней в земляном заточении без пропитания.

Во Флориде 36-летнего Эндрю Гидденса обнаружили живым в глубокой грязевой яме спустя трое суток после его исчезновения. Об этом сообщает New York Post.

Потерпевшего нашли на территории песчаного завода сотрудники предприятия совместно с помощниками шерифа округа Патнэм. Мужчина был погружен в липкую массу по самые плечи, что практически лишало его возможности выбраться самостоятельно.

Поисковая операция началась после обращения отца пропавшего, который сообщил, что сын перестал подавать признаки жизни после болезненного расставания с возлюбленной. Правоохранительные органы и добровольцы прочесывали округу в течение трех дней, не имея точных координат его местонахождения.

Гидденс провалился в скрытое густой травой углубление, которое невозможно было заметить издалека. Процесс извлечения пострадавшего из вязкого плена занял около двух часов. Несмотря на полное отсутствие питьевой воды и еды, а также опасное состояние организма, мужчина оставался в сознании и мог отвечать на вопросы спасателей.

В настоящее время Эндрю находится в медицинском учреждении, врачи характеризуют его самочувствие как стабильное, хотя изначально состояние вызывало серьезные опасения. Удивительным остается факт того, что пострадавший не погиб от ночного переохлаждения и смог продержаться так долго.

Полиция рассматривала возможность предъявления обвинений за незаконное нахождение на частном объекте, однако, оценив психологическое состояние мужчины, отказалась от этой идеи. До сих пор остается неясным, как именно американец попал на территорию завода и почему работники не услышали криков о помощи в предыдущие дни.

