Шанс на спасение: Канье Уэст решил пройти лечение в рехабе ради сохранения брака

Знаменитый рэпер решился на радикальные меры по восстановлению ментального здоровья после ультиматума супруги.

Американский музыкант Канье Уэст согласился пройти специализированный курс лечения в одной из клиник Испании под влиянием своей жены Бьянки Цензори. Об этом сообщает Daily Mail.

По имеющейся информации, именно готовность артиста обратиться за профессиональной медицинской помощью стала решающим фактором, благодаря которому супруга согласилась «дать ему еще один шанс» и не разрывать отношения. Пара совместно посетила лечебный центр для получения необходимых консультаций после серии инцидентов, вызванных нестабильным и вызывающим поведением исполнителя.

Близкие к окружению пары люди отмечают, что решение Бьянки остаться с мужем в период его глубокого психологического кризиса является проявлением исключительной стойкости. Источники подчеркивают, что Цензори выступила в роли главного инициатора обращения за помощью, фактически заставив Уэста признать необходимость терапии после череды нервных срывов.

Несмотря на постоянное эмоциональное давление, стресс и многочисленные поводы для огорчения, девушка намерена поддерживать супруга на пути к выздоровлению. При этом точные сроки пребывания музыканта в реабилитационном центре и текущий статус его лечения в официальных отчетах прессы пока не раскрываются.

Ранее супруга знаменитости делилась подробностями их первой встречи, которая, как выяснилось, произошла еще в период официального брака Канье Уэста с Ким Кардашьян. Жизнь пары постоянно находится под прицелом папарацци, фиксирующих эпатажные выходки Йе, однако последние известия о поездке в Европу дают поклонникам надежду на стабилизацию состояния артиста.

На фоне слухов о проблемах в семье, совместный визит в специализированное учреждение в Испании стал для многих подтверждением того, что Бьянка Цензори готова бороться за ментальное благополучие своего избранника.

