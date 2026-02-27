Во Франции ограничили доступ к ряду российских СМИ из-за санкций Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Vincent Isore

Посольство РФ в Париже осудило блокировку 35 сайтов.

Французские интернет-пользователи больше не смогут свободно обращаться к 35 российским СМИ, которые попали под санкции Евросоюза. Об этом в беседе с РИА Новости сообщили представители посольства РФ в Париже.

В российском посольстве выразили сожаление по поводу того, что обычные граждане Франции лишились возможности самостоятельно выбирать, какие источники информации использовать и каким доверять. Дипломаты подчеркнули, что блокировка носит политический характер и противоречит принципу свободы слова.

«Фактически лишили права самостоятельного выбора <…> Что это: недоверие к согражданам или сомнение в их способности самостоятельно разобраться, где правда, а где ложь?» — уточнили в российском посольстве.

Решение о блокировке сайтов принял медиарегулятор Arcom 26 февраля. Оно распространяется на российских онлайн-издателей, а также на четыре потоковые платформы с доступом к российскому телевидению и радио.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд в Москве оштрафовал Google на 16 миллиардов рублей. Компанию признали виновной в административном правонарушении.

